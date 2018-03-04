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Новости Нижнего Тагила

Житель Екатеринбурга снял на видеорегистратор редкое небесное явление (ВИДЕО)

4 марта 2018, 14:45Добавить новость
город,Екатеринбург,Свердловская область,космос,метеорит,небесное тело,автовидеорегистратор
Редкое небесное явление под названием суперболид зафиксировал житель Екатеринбурга при помощи видеорегистратора.

Ночью 2 марта житель Екатеринбурга заснял на видеорегистратор яркую вспышку на небе и какой-то плохо различимый объект. После того, как снимок был опубликован в городских сообществах, поступил комментарий от учёных-астрономов.

Увиденное космическое тело называется суперболид. Это метеорит, яркость которого превышает яркость планеты Венера, сообщает E1.ru. Поэтому его было так хорошо видно на небе.

Учёные рассказали о том, что суперболиды появляются в одной местности раз в год, а увидеть их полёт крайне сложно.


Видео: E1.ru
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