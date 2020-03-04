Возраст острова Нижний Тагил оказался 580 миллионов лет

Согласно новым данным, возраст острова Нижний Тагил, на территории которого сейчас расположен одноименный город, составляет 580 миллионов лет. Он входит в состав Тагильской островной дуги вулканического происхождения, находящейся вдоль современного Среднего и Северного Урала. Острова при этом располагались в так называемом Уральском океане — теплом приэкваториальном море.