Уральский федеральный университет вошел в ТОП-100 ВУЗов мира

В направлениях «Нефтегазовое дело», «Социальная политика и управление» и «Гостеприимство и менеджмент досуга» свердловский ВУЗ вошел в сотню мировых лидеров.
В промышленном направлении учебное заведение за год поднялся на 50 позиций и вошел в группу топ-400. В такую же группу ВУЗ попал по экономике и в топ-500 по компьютерным предметам.
Приближается к топ-100 уральский университет по истории и по философии. Рейтинг в обеих дисциплинах попал в группу 101-150.
УрФУ занимает четвертую строчку среди российских высших учебных заведений, уступая только столичным МГУ, ВШЭ и СПбГУ.