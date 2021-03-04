Уральский федеральный университет вошел в ТОП-100 ВУЗов мира

Уральский федеральный университет вошел в ТОП-100 ВУЗов мира

Сегодня, 08:02НаукаФото: 1Mediainvest.ru
Уральский федеральный университет поднялся в рейтинге агентства QS сразу по трем направлениям и впервые оказался в сотне лучших ВУЗов мира.

В направлениях «Нефтегазовое дело», «Социальная политика и управление» и «Гостеприимство и менеджмент досуга» свердловский ВУЗ вошел в сотню мировых лидеров.

В промышленном направлении учебное заведение за год поднялся на 50 позиций и вошел в группу топ-400. В такую же группу ВУЗ попал по экономике и в топ-500 по компьютерным предметам.

Приближается к топ-100 уральский университет по истории и по философии. Рейтинг в обеих дисциплинах попал в группу 101-150.

УрФУ занимает четвертую строчку среди российских высших учебных заведений, уступая только столичным МГУ, ВШЭ и СПбГУ.

Сюжеты:
Екатеринбург
рейтингУрФУвузтопЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы