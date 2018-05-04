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Новости Нижнего Тагила

45 млн рублей выделено из федерального бюджета на духовный центр в Нижнем Тагиле

4 мая 2018, 10:00Добавить новость
город,деньги,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,храм Александра Невского,епархия,Нижнетагильская епархия,духовность,просвещение
Нижнетагильская организация, которая создаст духовно-просветительский центр, получит 45 миллионов рублей из федерального бюджета. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.

Речь идёт об «автономной некоммерческой организации по созданию, восстановлению и деятельности духовно-просветительских центров Нижнетагильской епархии». Организация была создана менее полугода назад. Её возглавляет священник Николай Иванов.

Духовный центр появится в районе храма Александра Невского. Целью организации является воплощение в жизнь проектов в сфере образования и миссионерской деятельности. В число проектов, по словам организаторов, могут войти конференции, а также киноклуб. О датах строительства центра пока не сообщается.

Интересно, что годом ранее 40 млн рублей получил духовный центра в Каменске-Уральском, который создается при мужском монастыре, передаёт «ФедералПресс».

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