45 млн рублей выделено из федерального бюджета на духовный центр в Нижнем Тагиле

Речь идёт об «автономной некоммерческой организации по созданию, восстановлению и деятельности духовно-просветительских центров Нижнетагильской епархии». Организация была создана менее полугода назад. Её возглавляет священник Николай Иванов.



Духовный центр появится в районе храма Александра Невского. Целью организации является воплощение в жизнь проектов в сфере образования и миссионерской деятельности. В число проектов, по словам организаторов, могут войти конференции, а также киноклуб. О датах строительства центра пока не сообщается.



Интересно, что годом ранее 40 млн рублей получил духовный центра в Каменске-Уральском, который создается при мужском монастыре, передаёт «ФедералПресс».