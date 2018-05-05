Мини-кванториумы появились в пяти детских садах Нижнего Тагила (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в пяти детских садах объединения «Детство» появились мини-кванториумы.

В объединении детских садов «Детство» в Нижнем Тагиле задались вопросом: Как выявить у ребенка способности к математике и другим точным наукам? Поразмыслив, руководство учреждений приняло решение организовать на базе пяти детских садов мини-кванториумы.





Суть идеи в том, что дети в игровой форме изучают точные науки и применяют знания на практике, будучи вовлеченными в технический процесс. Так, получение новых знаний дается детям легко и непринужденно. Руководят обучением опытные преподаватели и эксперты в своей отрасли.





Кванториумы помогут выявить в ребятах склонности к точным математическим и техническим наукам, а также, возможно, помогут уже в раннем возрасте решить, кем они хотят стать в будущем, сообщает «Тагил-ТВ».







Видео: «Тагил-ТВ»