-3
Свердловская область
Нижний Тагил
-3
день: +9
вечер: +10
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 63.20 - 0.29
EUR 75.64 - 0.49
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Мини-кванториумы появились в пяти детских садах Нижнего Тагила (ВИДЕО)

5 мая 2018, 12:35Добавить новость
Нижний Тагил,Кванториум,дети,математика,детский сад,наука,образование

В Нижнем Тагиле в пяти детских садах объединения «Детство» появились мини-кванториумы.

В объединении детских садов «Детство» в Нижнем Тагиле задались вопросом: Как выявить у ребенка способности к математике и другим точным наукам? Поразмыслив, руководство учреждений приняло решение организовать на базе пяти детских садов мини-кванториумы.

Суть идеи в том, что дети в игровой форме изучают точные науки и применяют знания на практике, будучи вовлеченными в технический процесс. Так, получение новых знаний дается детям легко и непринужденно. Руководят обучением опытные преподаватели и эксперты в своей отрасли.

Кванториумы помогут выявить в ребятах склонности к точным математическим и техническим наукам, а также, возможно, помогут уже в раннем возрасте решить, кем они хотят стать в будущем, сообщает «Тагил-ТВ».


Видео: «Тагил-ТВ»

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Юные таланты Нижнего Тагила встретились в финале «Золотого ключика-2018» (ФОТО)
17 апреля, 10:00
6 1
Одиннадцатиклассники тагильских школ впервые отпразднуют выпускной в цирке
13 апреля, 17:35
3 0
74 тагильских детсада заключат договоры по обеспечению питанием со сторонними фирмами
10 апреля, 07:30
2 5

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 21
Сейчас на сайте 2209 гостей и 16 пользователей
Подписаться на новости