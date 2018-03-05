«Хранилище судного дня» будет перестроено властями Норвегии из-за потепления

Крупнейшее в мире хранилище семян, созданное для того, чтобы выдерживать ядерную атаку, не выдержало глобального потепления. Вечная мерзлота, которая должна была сохранять семена всех растений Земли для потомков, начала таять.
Хранилище, предназначенное для сохранения чистых видео семян всех известных на Земле растений, было построено в 2008 году в недрах арктической горы, которая расположена в Норвегии.
Из-за глобального потепления баланс окружающей среды вокруг здания уже разрушен. Вечная мерзлота, которая должна была поддерживать температуру в -18 градусов, растаяла ещё в 2016 году.
Как сообщают «Новые Известия», власти Норвегии готовы выделить 10 млн евро для модернизации хранилища и защиты драгоценных для потомков семян. Учёные по всему миру считают сохранение содержимого банка семян важной задачей для всего человечества.