-9
Свердловская область
Нижний Тагил
-9
вечер: -4
ночь: -8
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00 - 56.43
EUR 0.00 - 68.88
Новости Нижнего Тагила

«Хранилище судного дня» будет перестроено властями Норвегии из-за потепления

5 марта 2018, 06:05Добавить новость
здоровье,экология,война,норвегия,семена,глобальное потепление,хранилище,Новые известия
Крупнейшее в мире хранилище семян, созданное для того, чтобы выдерживать ядерную атаку, не выдержало глобального потепления. Вечная мерзлота, которая должна была сохранять семена всех растений Земли для потомков, начала таять.

Хранилище, предназначенное для сохранения чистых видео семян всех известных на Земле растений, было построено в 2008 году в недрах арктической горы, которая расположена в Норвегии.

Из-за глобального потепления баланс окружающей среды вокруг здания уже разрушен. Вечная мерзлота, которая должна была поддерживать температуру в -18 градусов, растаяла ещё в 2016 году.


Как сообщают «Новые Известия», власти Норвегии готовы выделить 10 млн евро для модернизации хранилища и защиты драгоценных для потомков семян. Учёные по всему миру считают сохранение содержимого банка семян важной задачей для всего человечества.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Вторая волна птичьего гриппа проходит по 68 странам мира
3 марта, 10:00
0 0
Число больных астмой в Свердловской области увеличилось в 1,5 раза за 12 лет
1 марта, 06:05
0 1
Резкое похолодание до -22 градусов ожидается в Нижнем Тагиле с 23 по 28 февраля
22 февраля, 23:35
2 4

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 198
Сейчас на сайте 4728 гостей и 32 пользователя
Подписаться на новости