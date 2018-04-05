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Новости Нижнего Тагила

Мэрия Верхней Пышмы отказалась зачислять ребёнка в первый класс

5 апреля 2018, 08:30Добавить новость
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В Верхней Пышме первоклассник был зачислен в школу только после обращения его родителей в прокуратуру.

Согласно информации, 6 февраля 2018 года местная жительница обратилась в городское управление образования, чтобы устроить своего сына в первый класс школы №22.

Однако родительнице в устройстве ребёнка в учебное заведение отказали, сославшись на то, что жилой дом в садовом товариществе, где зарегистрирован ребёнок, не закреплён за образовательным учреждением города.

Прокуратура возбудила проверку, по результатам которой мэрия города получила представление об устранении нарушений закона РФ. Так, садовое товарищество было закреплено за школой №22 с углублённым изучением отдельных предметов.

Мальчик пойдёт в школу уже с 1 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Начальник городского управления образования был привлечён к дисциплинарной ответственности.

 
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