Более тысячи тагильчан приняли участие в праздновании 100-летия библиотеки

В Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила прошел традиционный день информации «На библиотечной волне: ресурсы, услуги, фонды», где круглой дате было уделено особое внимание.

В рамках юбилея проведена масштабная квест-экскурсия, в которой приняли участие студенты образовательных учреждений Тагила. В филиалах библиотеки с 23 по 26 октября для тагилчан прошли различные увлекательные выставки, экскурсии, информационные беседы и другие различные познавательные мероприятия.

Для будущих педагогов, студентов нижнетагильского педагогического колледжа № 1 был проведен обзор научно-популярных и учебных изданий и художественной литературы, представляющий и новинки, и классику, с помощью которых можно повысить свой профессиональный уровень и помочь в дальнейшей работе с детьми. Ребята выяснили, что о наличии книги можно узнать в электронном каталоге на сайте библиотеки.

Фото: www.tagillib.ru

Для учащихся 6 и 9 классов МБОУ СОШ № 70 сотрудники тагильской библиотеки провели час информации «Банк информации всегда надежен», особое внимание было уделено сайту библиотеки и услугам, которые можно получить с его помощью.

Для учеников МБОУ СОШ №25 подготовили и провели библиотечный урок «Словари – наши помощники». Целью урока было расширить знания о словарях и энциклопедиях, продемонстрировать их многообразие и назначение каждого, отработать навыки фактографического поиска по справочным изданиям.

Для взрослых читателей прошел обзор периодических изданий «Наша пресса – на все интересы». Библиотека выписывает такие издания, как «Российская газета», «Аргументы и Факты», «Комсомольская правда» и научно-популярный журнал «Родина».

Для учеников 5 класса школы №81 состоялась презентация фондов, ресурсов библиотеки, в том числе электронных. Участники узнали о проекте Министерства культуры РФ, который предоставляет пользователям Интернет доступ к оцифрованным документам, размещенным в российских библиотеках, музеях, архивах – Национальной электронной библиотеке. Особый интерес у детей вызвал проект Российской государственной детской библиотеки – Национальной электронной детской библиотекой (НЭДБ), где дети получают возможность изучить лучшие образцы детской литературы, книги, журналы, диафильмы и газеты, изданные в разные годы, оформленные лучшими художниками-иллюстраторами.

Сотрудники библиотеки хотели показать участникам Дня информации, что библиотека - это единая система, которая располагает очень большим и нужным количеством полезной для образования и отдыха информации, а также сформировать у населения города навыки информационной культуры.

Каждый из участников Дня информации открыл для себя много новой и познавательной информации, убедившись, что библиотека может быть современной, удобной и привлекательной.