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Молодые свердловские учёные получили премию губернатора за вклад в науку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Молодые свердловские учёные получили премию губернатора за вклад в науку

Сегодня, 07:30НаукаФото: Владимир Мартьянов/ oblgazeta.ru
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