Молодые свердловские учёные получили премию губернатора за вклад в науку
Сегодня, 07:30НаукаФото: Владимир Мартьянов/ oblgazeta.ru
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Демидовский зал УрФУ в Екатеринбурге собрал соискателей премии губернатора Свердловской области за вклад в науку. 20 лучших работ получили дипломы и денежные премии.
5 февраля в рамках Демидовских чтений произошла церемония награждения лучших молодых учёных Среднего Урала. Всего в конкурсе была представлена 131 работа в 20 номинациях. Популярными сферами, судя по количеству работ, стали технические науки, экспериментальная физика, охрана природы и воспроизводство биологических ресурсов.
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Комиссия отобрала лучшие проекты в каждой номинации. 20 победителей получили дипломы и премии в размере 200 тыс. рублей. По итогам 2019 года аналогичные призы получат уже 22 участника, так как добавятся 2 новые номинации – сельскохозяйственные науки и юриспруденция, сообщает «Областная газета».
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