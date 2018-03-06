Путин не против принятия закона о наставничестве

Президент России Владимир Путин во время визита в Нижний Тагил положительно отозвался о наставничестве, которое могут возродить в России в ближайшие годы.

Во время общения президента России Владимира Путина с участниками VI Всероссийского форума рабочей молодежи, который в эти дни проходит в Нижнем Тагиле, главе государства задали вопрос о наставничестве.

Мы обсуждали принятие федерального закона о наставничестве, который будет регламентировать полностью процесс работы этого движения в стране. Ваше мнение по этому вопросу? И кто был вашим наставником в карьерном процессе? Что должно мотивировать наставников для развития этого движения в стране? -- спросила президента участница Форума Гульнара Хамиева из Башкортостана.

Президент назвал своих наставников порядочными и мудрыми людьми, которым лидер страны благодарен. Что касается движения, то ему нужна поддержка со стороны государства.

Это хорошее движение, из рук в руки, от сердца к сердцу. Закон о наставничестве мы обязательно проработаем. Движение поддержим обязательно, -- отметил Путин.

Отметим, что на форуме президент также назвал недостатки узких специалистов.



