«Всё виснет и глючит». Как в тагильских школах прошёл первый день онлайн-обучения

Согласно анонимному опросу в группе TagilCity.ru «ВКонтакте», за варианты того, что системы работают со сбоями или не работают вообще проголосовало порядка 200 человек. Тех, у кого всё работает, оказалось около 30.

Итоги опроса TagilCity.ru на момент публикации Фото: tagilcity.ru

Основными проблемами, на которые родители жалуются в комментариях, оказались: очень долгие загрузки и «вылеты» учебных сервисов.

Как рассказали в администрации города, основной платформой, с помощью которой осуществляется образовательный процесс, является комплексная информационная система «Сетевой город. Образование». Там появляется информация о расписании, домашние задание ученикам. Также используются и другие сервисы: «Zoom», «Якласс» и «Российская электронная школа». Однако больше всего жалоб поступало именно «Сетевой город».

Не могли даже зайти в «Сетевой город» — всё виснет. Учителя не могли, и родители звонили пачками. Видимо, все одновременно когда стали заходить — начались сбои,рассказала директор школы № 87 Ирина Широкалова

Директор гимназии № 18 Игорь Юрлов заявил, что в целом онлайн-обучение вполне возможно. Сегодня, по его словам, в учебном заведении успешно прошли собрания и совещания на платформе «Zoom», однако, с «Сетевым городом» проблемы всё-таки возникали.

Немножко глючит, есть такое дело, да. В эту систему входят электронные журналы, расписания, ссылки. Я думаю это отладится. Такое бывает,заявил Игорь Юрлов.

Директор гимназии также отметил, что в любом случае расписание продублировано на сайте школы. Об этом заявил директор школы № 100 Дмитрий Язовских. Как передаёт его слова администрация города, домашние задания и расписания будут продублированы в специальной группе «ВКонтакте». Оба директора также отметили, что с учителями можно связаться посредством электронной почты.

Директор школы № 24 Лилия Якупова рассказала, что «Zoom» им тоже удалось использовать только для ведения совещаний между педагогами. С «Сетевым городом» у родителей и учителей также возникали проблемы.

Без технического специалиста нам никак. Люди которые с этим не знакомы, а у нас незнакомы практически все. Мы не пробовали. У нас в этом разбираются только два человека — учителя информатики,поделилась Лилия Якупова.

По итогу дня, в администрации города заявили, что первый день работы в удаленном формате выявил недостатки системы.

Главный специалист по организации и развитию общего образования управления образования города Ирина Гавриленко рассказала TagilCity.ru, что школы Нижнего Тагила работают на российских площадках («Якласс», «Российская электронная школа») и Zoom, а также заявила, что сбои связанны с массовым входом в систему учеников, родителей и педагогов.

Поддержка в реальном времени будет осуществляться, своевременная настройка произойдёт для подключения и проведения, в том числе, онлайн-уроков. Но кроме этого, задания размещены и дублируются, которые дети могут выполнить без использования компьютера. И в «Сетевом городе, а также мы рекомендовали учреждениям продублировать информация на официальных сайтах, чтобы снизить нагрузку,заявила Ирина Гавриленко.

Также сообщается, что по информации заместителя главы администрации города по социальной политике Валерия Сурова, для устранения всех недочетов и внедрения удаленной системы образования, планируется проводить штабы с руководителями образовательных учреждений.