Эксперты: «Причиной гибели группы Дятлова не были ни лавина, ни ураган»

Официальной причиной гибели группы Дятлова в 1959 году стала «стихийная сила», эксперты объяснили, что урагана в тот вечер не было, пишет «КП-Екатеринбург».

Ряд экспертов рассмотрели метеорологические сводки за период трагедии в районе горы Холат-Сяхль. Эксперт Галина Пигольцина считает, что 1 и 2 февраля 1959 года дул ветер на северо-запад. Палатку группа установила на восточной стороне горы, что защищало её от ветра. Получается, что возле палатки ветер дуть сильно не мог, соответственно версия с ураганом нецелесообразна. Подтверждается это и выводами из заметки в дневнике журналиста Геннадия Григорьева, который участвовал в поисках и был на месте происшествия сразу после трагедии. Сидел и слушал как шумит кедр, пытался представить как умирали участники группы. На березках растёт мох. Недалеко виднеется кустик рябины, пишет журналист. Кроме того существовала версия о том, что произошел сход снега, лавина. Этот вариант опроверг непосредственный участник поискового отряда Владислав, который в 1959 года занимался поисками на тот момент пропавшей группы. Я находился на перевале больше недели, с конца февраля 1959 и не видел никаких следов, подтверждающих сход лавины. Не согласен с выводами Галины Пигольциной, что палатка стояла на восточном склоне, она стояла на северо-восточном, а это существенная разница. К тому же, аналитика по сугробу, скрывавшему от ветра палатку, сделана на основании иследований в горах Кавказа, а там совсем другой ландшафт, говорит Владислав. Кроме того, Владислав отметил, что экспертное заключение, на котором основывается теория со сходом лавины, сделано неверно. Но даже если все расчеты верны, то возможность схода лавины вовсе не означает, что она обязательно была, подытожил Владислав. Напомним, эксперты заявили теорию о сходе лавины, согласно которой ей повалило палатку, а участники группы Дятлова замерзли, пытаясь спастись. Они боролись за жизнь, разведя костёр, возле которого несколько человек умерли, остальные погибли в попытке пробраться обратно к палатке.

