Эксперты: «Причиной гибели группы Дятлова не были ни лавина, ни ураган»

Я находился на перевале больше недели, с конца февраля 1959 и не видел никаких следов, подтверждающих сход лавины. Не согласен с выводами Галины Пигольциной, что палатка стояла на восточном склоне, она стояла на северо-восточном, а это существенная разница. К тому же, аналитика по сугробу, скрывавшему от ветра палатку, сделана на основании иследований в горах Кавказа, а там совсем другой ландшафт, говорит Владислав.