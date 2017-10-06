Свердловчане смогут жаловаться на пьяных водителей в ГИБДД по WhatsApp

Сотрудники ГИБДД Свердловской области осваивают новые способы связи с жителями региона. Теперь они будут получать сообщения о нарушениях через WhatsApp и Viber.

ГИБДД региона просит свердловчан сообщать о нетрезвых водителях за рулем или пешеходах, нарушающих ПДД, на мессенджеры или по СМС. Для этого был выделен телефон доверия, который будет работать круглосуточно.

В ГИБДД призывают также сообщать о пешеходах, которые находятся на проезжей части в вечернее время без светоотражающих значков. Полицейские будут оперативно реагировать на информацию и выезжать на место сразу после СМС.





Сообщать о замеченных нарушениях можно по номеру 8 902 276-13-91, пишет интернет-газета Znak.