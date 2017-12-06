Франшиза «Сколково» появится на Среднем Урале

5 декабря представители технопарка «Университетский», фонда «Сколково» и Свердловская область подписали соглашение о создании регионального оператора «Сколково» на Урале.

На данный момент предпринимаются меры по включению «Университетского» в список операторов, которые работают под франшизой «Сколково».





Технопарк «Университетский» площадью 28 тыс. км функционирует с 2014 года. В его состав входит 40 компаний, работающих в области приборостроения, электроники, нанотехнологий. Некоторые из них также являются резидентами «Сколково».



С 2018 года все услуги фонда будут доступны для компаний «Университетского». Инновационный центр будет принимать участие в обучении сотрудников технопарка.



Соглашение уже подписано генеральным директором технопарка Денисом Скомороховым и вице-президентом фонда Юрием Сапрыкиным. Апробация соглашения будет проходить около года, сообщает Областная газета.