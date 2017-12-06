-5
Свердловская область
Нижний Тагил
-5
день: -4
вечер: -4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.69 - 0.3
EUR 69.63 - 0.28
Новости Нижнего Тагила

Франшиза «Сколково» появится на Среднем Урале

6 декабря 2017, 11:00Добавить новость
Свердловская область,сколково,наука,Евгений Куйвашев,средний урал,технопарк,университетский,франшиза

5 декабря представители технопарка «Университетский», фонда «Сколково» и Свердловская область подписали соглашение о создании регионального оператора «Сколково» на Урале.

На данный момент предпринимаются меры по включению «Университетского» в список операторов, которые работают под франшизой «Сколково».


Технопарк «Университетский» площадью 28 тыс. км функционирует с 2014 года. В его состав входит 40 компаний, работающих в области приборостроения, электроники, нанотехнологий. Некоторые из них также являются резидентами «Сколково».

С 2018 года все услуги фонда будут доступны для компаний «Университетского». Инновационный центр будет принимать участие в обучении сотрудников технопарка.

Соглашение уже подписано генеральным директором технопарка Денисом Скомороховым и вице-президентом фонда Юрием Сапрыкиным. Апробация соглашения будет проходить около года, сообщает Областная газета.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Производители молока получат в 2018 году поддержку от свердловских властей
вчера, 13:20
0 0
Свердловская область и ОАЭ договорились в Абу-Даби о сотрудничестве (ФОТО)
27 ноября, 18:30
0 0
70 000 свердловчан были эвакуированы из-за «бомб» телефонных террористов в 2017 год
17 ноября, 17:45
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 130
Подписаться на новости