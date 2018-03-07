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Новости Нижнего Тагила

Центры опережающей профподготовки могут появиться в России по поручению Путина

7 марта 2018, 09:00Добавить новость
Екатеринбург,образование,Путин,Россия,Свердловская область,студенты,школа,школьники,профориентация
По поручению президента России Владимира Путина в стране будет проработан вопрос создания центров опережающей профподготовки. Такое заявление глава государства сделал на совещании по вопросам развития системы среднего профессионального образования в Екатеринбурге.

По мнению Путина, обучение профессии должно вестись на передовой учебной и производственной базе, где будет задействовано лучшее оборудование. Помимо студентов в центрах будут переподготавливать преподавателей, а также повышать квалификацию работающих граждан.

Центры будут полезны для школьников: они смогут выбрать для себя профессию в условиях ранней профориентации.

Главной оценкой нововведения станет то, как выпускники ссузов будут показывать свои умения на практике. По мнению Путина, здесь важна прозрачная оценка компетенций, к примеру, проведение демонстрационного экзамена.

Система будет работать, основываясь на кадровых потребностях региона. Благодаря центрам, выпускники получат гарантии трудоустройства, передает «ТАСС».

 
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