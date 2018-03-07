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Новости Нижнего Тагила

Медизделий на 7 млрд рублей произведено в Свердловской области за 2017 год

7 марта 2018, 12:00Добавить новость
больница,бюджет,город,деньги,Екатеринбург,медицина,Свердловская область,экономика,Заречный
В 2017 году на Среднем Урале произвели медицинских изделий на 7 миллиардов рублей.

Данные о статистике выпуска изделий медицинского назначения были озвучены департаментом информационной политики региона. Уточняется, что это оборудование для реанимации, неонатальных исследований, а также наркозно-дыхательные и электрохирургические изделия.

Более того, в Свердловской области планируют укрепить позиции региона по ядерной медицине, сообщил Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки региона. По его словам, на Среднем Урале есть все шансы для этого.


Так, в Заречном существует институт реакторных материалов, на базе которого выпускают готовые радиофармпрепараты. Институту ранее был дан займ на сумму 100 миллионов рублей от Фонда технологического развития областной промышленности Свердловской области, передает издание «Областная газета».

 
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