Медизделий на 7 млрд рублей произведено в Свердловской области за 2017 год

Данные о статистике выпуска изделий медицинского назначения были озвучены департаментом информационной политики региона. Уточняется, что это оборудование для реанимации, неонатальных исследований, а также наркозно-дыхательные и электрохирургические изделия.





Более того, в Свердловской области планируют укрепить позиции региона по ядерной медицине, сообщил Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки региона. По его словам, на Среднем Урале есть все шансы для этого.



Так, в Заречном существует институт реакторных материалов, на базе которого выпускают готовые радиофармпрепараты. Институту ранее был дан займ на сумму 100 миллионов рублей от Фонда технологического развития областной промышленности Свердловской области, передает издание «Областная газета».