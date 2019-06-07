«Роскосмос» обязался развивать научное производство двух свердловских предприятий

Согласно документу о сотрудничестве, областное правительство и «Роскосмос» будут развивать высокотехнологичные производства в НИИ машиностроения в Нижней Салде и на НПО автоматики в Екатеринбурге. Планируется наращивание объемов выпуска высокотехнологичной продукции, использование информации, принимаемой с Российских спутников и систем ГЛОНАСС, а также использовании результатов космической деятельности.

Мы приступили к целенаправленному и широкому внедрению результатов космической деятельности в регионах России. Создаваемые нами сервисы должны стать хорошим вспомогательным инструментом для администраций регионов, а также помогут повысить качество жизни населения. Постараемся внедрить их в максимально короткие сроки на территории всей России, сказал Сергей Рогозин.