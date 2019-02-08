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От концепции к эскизу: как будет выглядеть студенческий городок в Нижнем Тагиле?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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От концепции к эскизу: как будет выглядеть студенческий городок в Нижнем Тагиле?

Сегодня, 20:58НаукаЮлия СтепановаФото: TagilCity.ru
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