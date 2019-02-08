От концепции к эскизу: как будет выглядеть студенческий городок в Нижнем Тагиле?
Проект студенческого кампуса приобретает реальную форму. Специалисты МБУ «Тагилгражданпроект» представили рабочей группе эскиз будущего студенческого городка. В дальнейшем планируется презентация концепции на следующих уровнях.
Спортивный зал, местный «Арбат», здание для конференций, пляж – всё это планируется включить в студенческий кампус в Нижнем Тагиле.
Мы уже теоретическую часть, концепцию почти прописали. Сегодня мы вплотную подошли к схематическим решениям. «Тагилгражданпроект» предложил предварительный осязаемый проект: улицы, общежития, учебные корпуса. То, что можно критиковать, в хорошем понимании этого слова, и, исходя из чего, можно предлагать что-то новое,отметил мэр города.
Специалисты МБУ «Тагилгражданпроект» показали схему, как может выглядеть кампус.
Кампус будет разделён на три части: учебная (красный цвет) и жилая зона. В каждой будет располагаться своя инфраструктура. Учебная часть визуально делится на зону институтов и зону лабораторно-производственных корпусов,рассказали проектировщики.
Движение на территории кампуса будет осуществляться посредством пешеходной доступности, а также рассматривается вариант использования электромобилей. Въезд на территорию обычных автомобилей будет запрещён, для них предусмотрят отдельную парковку за пределами территории кампуса.
Хозяйственная зона, территория приёма грузов и зона инженерной инфраструктуры также будут иметь собственный корпус. По общему мнению членов рабочей группы, он должен располагаться максимально близко к дороге, чтобы по территории студенческого городка не осуществлялось движение сторонних лиц.
Поскольку подразумевается, что в кампусе люди будут на постоянной основе жить, учиться и работать, то в городке будут открыты магазины торговых сетей, кафе и другие возможные элементы инфраструктуры. Мэр Нижнего Тагила отметил, что заполнить пространство кампуса в этом отношении предстоит бизнесу.
Должны быть небольшие магазины с товарами первой необходимости. Здесь как раз должно появиться концептуальное государственно-частное партнёрство. Существуют торговые сети, в каком-то минимальном объеме они будут там присутствовать,сказал глава.
Между зонами будет создана так называемая пешеходная улица, где можно будет гулять, отдыхать, заниматься спортом. К тому же для комфорта проживающих неподалёку от кампуса располагается комплекс торговых центров, уверены проектировщики.
Студент – это одна из самых активных частей населения, которое во всём мире практикует спортивные состязания, КВН. 10 тысяч предполагаемых студентов – это большое количество людей. Все они должны чем-то там заниматься. Идея заключалась в том, что кампус – это свой маленький городок, свой мир, где молодые люди бы оставались и получали все блага жизни,отметил мэр.
Проект вызвал активное обсуждение. Появились новые идеи, которые предстоит также переложить на бумагу, чтобы презентовать в дальнейшем. К примеру, вероятно, кампус станет неким технопарком, либо здесь будут развиваться IT-технологии.
На следующей встрече очень важно определиться с перечнем объектов, которые должны быть там, уверен глава города.
Перед тем, как нашу идею транслировать дальше, мы должны прорисовать концепцию, планировку. Мы должны обосновать необходимость проекта, базу, основу, продумать экономическую выгоду. На это уйдёт не месяц, надо встречаться, проговаривать, спорить, доказывать целесообразность тех или иных решений,резюмировал Владислав Пинаев.
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