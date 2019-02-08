От концепции к эскизу: как будет выглядеть студенческий городок в Нижнем Тагиле?

Спортивный зал, местный «Арбат», здание для конференций, пляж – всё это планируется включить в студенческий кампус в Нижнем Тагиле.

Мы уже теоретическую часть, концепцию почти прописали. Сегодня мы вплотную подошли к схематическим решениям. «Тагилгражданпроект» предложил предварительный осязаемый проект: улицы, общежития, учебные корпуса. То, что можно критиковать, в хорошем понимании этого слова, и, исходя из чего, можно предлагать что-то новое,отметил мэр города.

2 Студенческий кампус в Нижнем Тагиле: концепция, инновации и экосистема образования Фото Что даст Нижнему Тагилу студенческий кампус? Как улучшится система образования в городе? Кто и как будет работать в кампусе на благо города? Когда в уральском городе появятся толпы студентов?

Специалисты МБУ «Тагилгражданпроект» показали схему, как может выглядеть кампус.

Кампус будет разделён на три части: учебная (красный цвет) и жилая зона. В каждой будет располагаться своя инфраструктура. Учебная часть визуально делится на зону институтов и зону лабораторно-производственных корпусов,рассказали проектировщики.

Движение на территории кампуса будет осуществляться посредством пешеходной доступности, а также рассматривается вариант использования электромобилей. Въезд на территорию обычных автомобилей будет запрещён, для них предусмотрят отдельную парковку за пределами территории кампуса.

Хозяйственная зона, территория приёма грузов и зона инженерной инфраструктуры также будут иметь собственный корпус. По общему мнению членов рабочей группы, он должен располагаться максимально близко к дороге, чтобы по территории студенческого городка не осуществлялось движение сторонних лиц.

Поскольку подразумевается, что в кампусе люди будут на постоянной основе жить, учиться и работать, то в городке будут открыты магазины торговых сетей, кафе и другие возможные элементы инфраструктуры. Мэр Нижнего Тагила отметил, что заполнить пространство кампуса в этом отношении предстоит бизнесу.

Должны быть небольшие магазины с товарами первой необходимости. Здесь как раз должно появиться концептуальное государственно-частное партнёрство. Существуют торговые сети, в каком-то минимальном объеме они будут там присутствовать,сказал глава.

Между зонами будет создана так называемая пешеходная улица, где можно будет гулять, отдыхать, заниматься спортом. К тому же для комфорта проживающих неподалёку от кампуса располагается комплекс торговых центров, уверены проектировщики.

Студент – это одна из самых активных частей населения, которое во всём мире практикует спортивные состязания, КВН. 10 тысяч предполагаемых студентов – это большое количество людей. Все они должны чем-то там заниматься. Идея заключалась в том, что кампус – это свой маленький городок, свой мир, где молодые люди бы оставались и получали все блага жизни,отметил мэр.

Проект вызвал активное обсуждение. Появились новые идеи, которые предстоит также переложить на бумагу, чтобы презентовать в дальнейшем. К примеру, вероятно, кампус станет неким технопарком, либо здесь будут развиваться IT-технологии.

7 «Кампус как предчувствие»: будет ли реализован опыт Китая в кампусе Нижнего Тагила? Фото В Нижнем Тагиле продолжается обсуждение создания проекта, который носит название «студенческий кампус». Члены рабочей группы представили обновлённую концепцию, а представители МУБ «Тагилгражданпроект» рассказали о китайском опыте на примере жизни двух вузов в Шанхае, где ранее побывали представители Нижнего Тагила.

На следующей встрече очень важно определиться с перечнем объектов, которые должны быть там, уверен глава города.