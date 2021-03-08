Первую женщину на Луну планирует высадить NASA в ближайшие 10 лет

Первую женщину на Луну планирует высадить NASA в ближайшие 10 лет

Сегодня, 14:18НаукаФото: pixabay.com
Первая женщина на Луне окажется в ближайшие 10 лет, по планам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Как сообщила глава по запускам в космическое пространство NASA Чарли Блэквелл-Томпсон, планируется совершить высадку в рамках проекта «Артемида». В нем примут участие по девять мужчин и женщин. Он отметил, что старт миссии пока откладывается, из-за нехватки средств, сообщает ИА «Новые известия».

Предстоит еще масса исследований. Мы всё еще изучаем образцы, которые были доставлены на Землю по программе «Аполлон», рассказала Блэквелл-Томпсон.

Как стало известно раньше, первая и единственная женщина-космонавт из России Анна Кикина отправиться на МКС в 2022 году.

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