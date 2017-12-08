Наноспутник свердловских школьников полетит в космос в 2018 году (ФОТО)

Как пишут «Известия», наноспутник «СириусСат-1» в паре с другим аппаратом сможет собирать потоки заряженных частиц на различных высотах. В данный момент спутник проходит испытания перед полетом в космос.



Впервые школьники из города Качканара Свердловской области продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину созданный аппарат в июле 2017 года и попросили поспособствовать запуску наноспутника в открытое космическое пространство.



Предполагаемой датой выхода в космос наноспутника специалисты называют первую половину 2018 года, российские космонавты должны вручную доставить аппарат на МКС.





Фото: «Известия»