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Новости Нижнего Тагила

Наноспутник свердловских школьников полетит в космос в 2018 году (ФОТО)

8 декабря 2017, 11:30Добавить новость
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Наноспутник, собранный качканарскими школьниками, готовится к отправке в космос.

Как пишут «Известия», наноспутник «СириусСат-1» в паре с другим аппаратом сможет собирать потоки заряженных частиц на различных высотах. В данный момент спутник проходит испытания перед полетом в космос.

Впервые школьники из города Качканара Свердловской области продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину созданный аппарат в июле 2017 года и попросили поспособствовать запуску наноспутника в открытое космическое пространство.

Предполагаемой датой выхода в космос наноспутника специалисты называют первую половину 2018 года, российские космонавты должны вручную доставить аппарат на МКС.

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Фото: «Известия»
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