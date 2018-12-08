Научно-образовательный центр может быть создан в Свердловской области
Сегодня, 13:00НаукаФото: pixabay.com
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В первом полугодии 2019 года будет решаться вопрос о создании в Свердловской области научно-образовательного центра. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.
Создание центра пройдет в рамках нацпроекта «Наука». По словам Михаила Котюкова, НОЦ должен будет объединить науку, экономику и образование, поэтому к работе будут привлечены индустриальные партнеры, вузы и научные организации региона. В создании центра примут участие более 20 организаций.
До 2024 года в России, по поручению Владимира Путина, будут созданы 15 научно-образовательных центров, сообщает ТАСС.
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