Научно-образовательный центр может быть создан в Свердловской области

Создание центра пройдет в рамках нацпроекта «Наука». По словам Михаила Котюкова, НОЦ должен будет объединить науку, экономику и образование, поэтому к работе будут привлечены индустриальные партнеры, вузы и научные организации региона. В создании центра примут участие более 20 организаций.