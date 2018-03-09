Шестиклассница из Екатеринбурга победила в олимпиаде по испанскому языку

Мария Ефименко учится в шестом классе одной из гимназий Екатеринбурга. Перед тем, как пройти на региональный этап, девочка победила в школьном и районном турах. В дальнейшем Городской Дворец творчества детей и молодёжи пригласил Машу попробовать свои силы на уровне Свердловской области.



Всего в сборной столицы Урала – 693 школьника из 99 учебных заведений. Ребята пробовали свои силы в решении заданий по 24 школьным предметам. 316 участников олимпиады заняли 404 призовых места.



Больше всего побед принесли ребята по русскому языку – 77 «олимпийцев». Наиболее успешно ученики

выступили в олимпиаде по английскому языку – 70% школьников победили в областном этапе.



Лучшие будут приглашены на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. В случае успешного выступления ученики будут защищать честь России на интеллектуальных соревнованиях с иностранными школьниками, передаёт «Областная газета».