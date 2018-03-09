Военные США назвали тагильскую «Армату» «мощной боевой машиной»

Американские военные оценили танк «Армата», собираемый в Нижнем Тагиле. Военные назвали его «мощной боевой машиной», но посчитали, что он слишком автоматизирован.

Военные США протестировали тагильский танк «Армата» и дали свои комментарии по поводу него. Они назвали танк мощной современной боевой машиной и отметили его надежность.





Американцы уверены, что российская разработка является безопасной для экипажа, но слишком автоматизирована. При этом они удивились 125-миллиметровой пушке, по их словам, более функциональной, чем пушка в 120 мм на американском танке M1 Abrams.





Однако американцы уверены, что такую пушку было бы удобнее перезаряжать вручную. Они пояснили, что такая высокая технологичность может помешать оперативной починке танка во время боя. Но вынесли и плюсы – танкистам не придется самим заряжать тяжелые снаряды, пишет Life.ru.