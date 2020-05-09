5 крутых причин, почему мы будем чаще пользоваться 3D-принтерами в 2020 году

Вы уже заметили, что что-то важное отсутствует в этом списке? Несколько лет назад мы думали, что 3D-принтеры завоюют весь мир. И даже если вы этого не замечаете, это не означает, что это не так. Нам предстоит стать свидетелями значимых событий, которые произойдут в 2018 году. Давайте рассмотрим некоторые причины, по которым 3D-принтеры прочно займут место в нашей жизни.

Будут использоваться для обучения Школы Соединенного Королевства приняли решение использовать 3D-принтеры для повышения популярности дисциплин НТИМ (наука, техника, инженерное дело и математика). В 21-ой школе было проведено экспериментальное обучение, по результатам которого выяснилось, что 3D-технология способствовала развитию у детей таких способностей, как креативность и решение проблем. Это был успех, и через несколько лет и другие школы присоединятся к этому начинанию. Только представьте все эти прототипы, которые они придумают. Пройдет совсем немного времени, и школьники будут консультироваться с InventHelp (компания, помогающая изобретателям).

Сможем напечатать себе дом Можно с уверенностью сказать, что у нас огромные жилищные проблемы. Молодежь не в состоянии приобрести что-то из недвижимости, потому что цены на жилье очень высокие. Старшее поколение, обладая накоплениями, скупает по несколько домов. К счастью, проекты по трехмерной печати домов уже запущены. У нас пока нет возможности распечатать весь дом целиком, но печать деталей – это уже что-то. Людям нужно только соединить их, чтобы получить дешевое место для жизни.

Значительно удешевит производство электромобилей Обладать электрокаром – дело хорошее, но для большинства из нас они слишком дорого стоят. Одной из причин высокой цены является отсутствие конкуренции среди производителей. Такой же закон действует во всех отраслях. Компания Local Motors наконец-то выпустила первую в мире машину, напечатанную с помощью 3D-принтера. Весь процесс от начала и до конца занял всего лишь 44 часа. Если Tesla не приберет эту компанию к рукам, электрокары могут стать намного дешевле.

Отрасли с высоким порогом вхождения станут ближе Каждый год предприниматели открывают для себя множество новых отраслей, но в некоторые из них не так-то просто проникнуть. Прекрасным примером может служить обувная промышленность. Производство пресс-формы для изготовления подошвы стоит около 1000 долларов США. И это только для одного размера и модели. А если у вас в производстве несколько моделей и полный размерный ряд? Это будет стоить целое состояние. Но имея возможность напечатать подошву на 3D-принтере, большее количество предпринимателей смогут потягаться с такими крупными игроками обувного рынка, как Nike и Adidas.

Печать элементов для бионических конечностей Люди только выиграют в том случае, если бионические протезы будут печатать при помощи трехмерных принтеров. Стоимость их упадет, и они будут доступны большинству. Но это даже не самая основная выгода. На сегодняшний день уже довольно большое количество бионических протезов, напечатанных на 3D-принтерах, используются людьми повсеместно. Как и все механические устройства, они иногда выходят из строя. И в этом случае не придется ждать, когда привезут новую деталь, потому что ее смогут напечатать в больнице в течение нескольких часов.

Вы можете купить 3D-принтер для домашнего использования Если вы хотите узнать больше о 3D-принтерах, то лучшим решением будет купить один. Может быть, вы тот, кто изобретет что-то удивительное. Но даже если вы пока не готовы к такому шагу, не стоит упускать их из виду в 2020 году. Ознакомиться с ценами и обзорами или выбрать подходящую модель можно в интернет-магазине 3d-оборудования https://vektorus.ru/.