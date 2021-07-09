На место найденного захоронения за ДК «Юбилейный» в Тагиле прибыли научные сотрудники

На место захоронения за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле, где были найдены человеческие кости, прибыли научные сотрудники из Екатеринбурга. Вместе с ними на осмотре побывал корреспондент TagilCity.ru.

Один из строителей, Алексей, рассказал TagilCity.ru, как было обнаружено захоронение. Занимались обустройством основания, у тракториста провалилось колесо, и он меня сразу позвал. Но так как я как строитель должен слабонесущие грунты устранить, начал аккуратно выборку делать, смотрю, кусок мрамора там лежит. Потом появился кирпич. Кирпич несовременный, я это понимаю. И вручную аккуратно лопаткой подкопали, туда копать не стали, я уже понял что это могилка, рассказал строитель. Также строитель предположил, что плита ранее не была разломана. По его словам, когда прошли дожди, то много было воды и потому плита могла сломаться. Старший научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Сергей Чаиркин подтвердил, что находка является склепом. Стенки одного из гробов уже сильно истлевшие. Место погребения в значительной степени засыпано обвалившимся ломом с плиты. В частности, ее часть разрушилась. Также с места погребения торчат кости. Находка обнаружена в Южной части склепа. Сам он, предположительно, создан в XVIII — первой половине XIX веках. На место прибыли геологи Фото: TagilCity.ru На данный момент археологи только проводят осмотр места. Проводить вскрытие они будут позднее. Обычно археологи изымают кости, изучают их пол, возраст, характерные болезни, возможные травмы и передают их церкви. В Верхотурье мы таким образом делали. Церковь уже организованно перезахоранивает их в другом месте, рассказывает Сергей Чаиркин. Место раскопок Фото: TagilCity.ru Он добавил, что в начале следующей недели на место прибудет специалист из Института географии и геофизики со специнструментом — георадаром, который позволит выявить места остальных склепов. В дальнейшем они будут нанесены на карту и будет приниматься решение о дальнейших работах. Есть вариант изъять, изучить и перезахоронить. А с остальными склепами надо решать, может пометить, таблички поставить и оставить лежать останки на месте захоронения, говорит Сергей. Старший научный сотрудник отмечает, что подтвердить, действительно ли это останки Демидовых, поможет генетическая экспертиза. Кроме того, остались живые потомки. Однако в случае подтверждения гипотезы разрешение на какие-либо действия должны давать они и Русская православная церковь (РПЦ). Кроме того, при подтверждении информации, работы могут проводиться до конца полевого сезона. При этом строить какие-то капитальные строения на месте будет нельзя, но можно провести благоустройство. Место обнаружения склепа Фото: TagilCity.ru Напомним, останки человека были найдены в сквере за ДК «Юбилейный». Предположительно, на этом месте находилось захоронение семьи известных российский промышленников Демидовых. Размеры лучевой кости указывают на их принадлежность женщине или ребенку. На место 9 июля приезжали глава Нижнего Тагила и музейные работники. Точная принадлежность останков будет установлена после ряда процедур. Лучевая кость руки найдена на месте захоронения Демидовых в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter