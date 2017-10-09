Рисунки каменного века найдены вблизи перевала Дятлова в Свердловской области (ВИДЕО)

Уральский ученый Валентин Дегтерев обнаружил в районе печально известного перевала Дятлова необычные рисунки при изучении спутниковых снимков. Как он утверждает, загадочные изображения могут относиться к эпохе неолита.
Рисунки видны только из космоса и достигают около 10 км в длину и 5 км в ширину, их происхождение пока не известно. Таинственные геоглифы, как утверждает исследователь, выбиты на грунте посреди тайги.
Располагаются они примерно в 60 км к юго-западу от перевала Дятлова и ранее никем не были замечены. В общей сложности на этой территории изображено больше 10 рисунков. Исследователю удалось разглядеть на них комету или метеорит, что-то напоминающее большую птицу и две горы с воротами между ними.
Фото: Life.ru
Валентин Дегтерев утверждает, что никакого отношения к геологии и лесозаготовкам изображения не имеют. Он предполагает, что рисунки могут подтвердить священность этого места для народа манси, проживающего здесь в древности, пишет Life.ru.
Видео: Life.ru