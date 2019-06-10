На выставке в Лас-Вегасе показали роботизированную руку с чувствительной кожей

Эксперименты по созданию чувствительной искусственной кожи ведутся давно, но это был первый публичный показ такой технологии. Роботическая рука построена на основе двух роботов Dexterous Hands и способна совершать 24 движения, а также поднимать предметы весом до 5 килограмм. Встроенные датчики отслеживают положение руки, силу и давление.