На выставке в Лас-Вегасе показали роботизированную руку с чувствительной кожей
Сегодня, 13:27НаукаФото: newatlas.com
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На выставке Amazon re: MARS Tech Showcase в Лас-Вегасе британская компания Shadow Robot Company представила роботизированную руку со встроенным сенсорным экраном, передаёт «Хайтек». Разработка имеет 129 встроенных датчиков.
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Фото: newatlas.com
Эксперименты по созданию чувствительной искусственной кожи ведутся давно, но это был первый публичный показ такой технологии. Роботическая рука построена на основе двух роботов Dexterous Hands и способна совершать 24 движения, а также поднимать предметы весом до 5 килограмм. Встроенные датчики отслеживают положение руки, силу и давление.
Каждый датчик имеет гибкую, мягкую поверхность, напоминающую кожу. Также на них есть отпечатки пальцев. Когда такая кожа касается поверхности, датчики распознают текстуру, а также могут измерить температуру.
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Фото: newatlas.com
Разработку планируют использовать для проведения хирургических операций, обезвреживания бомб и работ под водой.
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