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#домахорошо
На выставке в Лас-Вегасе показали роботизированную руку с чувствительной кожей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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На выставке в Лас-Вегасе показали роботизированную руку с чувствительной кожей

Сегодня, 13:27НаукаФото: newatlas.com
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