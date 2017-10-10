Штраф за нарушение эксплуатации дронов вырастет в России в 10 раз

Если сейчас штраф для россиян за несанкционированный полет дронов составляет от 2 500 до 5 000 рублей, то после внесения поправок он может вырасти до 25 000 - 50 000 рублей.



Новшества будут касаться граждан, которые имеют право на использование воздушного пространства - любителей квадрокоптеров и других беспилотников.

Для должностных лиц, которые осуществляют перевозку грузов посредством дронов, штраф за нарушения будет увеличен с 25 000 - 30 000 рублей до 100 000 - 150 000 рублей.

Проект поправок сейчас обсуждается. Эксперты считают, что такой значительный рост штрафа поможет снизить число нарушений. Также Минтранс собирается разработать единую систему учета, которая будет отслеживать каждый беспилотник, пишет газета «Известия».