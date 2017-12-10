Победитель конкурса на создание тагильского бота по криптовалюте получит 50 000

В декабре в Нижнем Тагиле пройдет динамический марафон, где программисты попробуют себя в разработке бота для торговли криптовалютой.

Конкурс программистов, проводимый по типу хакатона, призван привлечь тагильскую молодежь к разработке уникального продукта в сфере IT-технологий. Его основная задача – создание приложения для торговли криптовалютой.





Принять участие в марафоне сможет любой желающий, знакомый с языками программирования. Набираются эксперты и любители из числа старшеклассников, студентов и профессионалов. Основные условия – возраст от 16 до 25 лет, проживание в Нижнем Тагиле и предварительная регистрация. Заявку на участие необходимо подать до 15 декабря.





По итогам заочного конкурсного отбора лучшие будут приглашены на само мероприятие, которое пройдет с 21 по 23 декабря. Там программисты в творческой неформальной атмосфере займутся разработкой проекта в соответствии с техническим заданием. Руководить ими будут профессиональные менторы.





Готовые проекты разработчики презентуют членам жюри, после чего эксперты протестируют работоспособность приложений. Итоги конкурса будут озвучены 27 декабря. Победитель марафона получит денежный приз в 50 000 рублей.