+5
Свердловская область
Нижний Тагил
+5
день: +2
вечер: +4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.37 + 3.8
EUR 76.85 + 4.97
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Неделя осталась до приёма заявок на участие в игре «Что? Где? Когда?» в Нижнем Тагиле

11 апреля 2018, 11:45Добавить новость
город,Екатеринбург,Нижний Тагил,Свердловская область,соревнования,школа,школьники,игра,интеллектуальная игра,что где когда
22 апреля в Нижнем Тагиле состоится игра «Что? Где? Когда?». Это уже четвёртый по счёту чемпионат среди школьных команд.

Организатором по традиции является отделение общественной организации интеллектуально-творческих игр. Сражение между школьниками пройдёт в ДК им.Окунева.

В программе чемпионата запланированы открытие, четыре тура и подведение итогов. При этом ход интеллектуальных соревнований будут оценивать члены жюри.

Подать заявку на участие можно до 17 апреля. Организаторы рассказали, что 25 мест забронированы оргкомитетом для команд из Екатеринбурга, Новоуральска, Верхней Салды, Заречного, Лесного, Полевского и Первоуральска. 10 мест выделено для команд Нижнего Тагила.

Заявки можно отправить по почте. Если количество заявок будет превышать установленное число мест, то команды попадут в лист ожидания, после чего они перейдут в основной список участников после 17 апреля.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)
8 апреля, 12:55
1 0
Нижнетагильские школьники показали боевые навыки в военно-спортивной игре (ФОТО)
21 февраля, 23:55
3 5
Слаломист из Нижнего Тагила получил возможность попасть на Юношеские Олимпийские Игры
14 марта, 07:00
5 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 36
Подписаться на новости