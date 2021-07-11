Пролетающую мимо луны МКС смогут увидеть свердловчане

Пролетающую мимо луны МКС смогут увидеть свердловчане
Пролетающую мимо луны МКС смогут увидеть свердловчане
Сегодня, 12:03НаукаФото: pixabay.com
Пролетающую мимо луны и пересекающую лунный диск МКС смогут увидеть жители Екатеринбурга 18 и 20 июля.

Благоприятный период для наблюдений за Международной космической станцией начался 11 июля.

В ночь на 12 июля станцию можно будет увидеть с 00.26 до 00.30 и с 2.00 до 2.07. В понедельник, 12 июля, МКС покажется с 23.38 до 23.43.

18 июля пролет также будет виден около полуночи и двух часов ночи. А 20 июля МКС пересечет лунный диск. Об этом рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, пишет «Областная газета».

Обычно станция видна всего несколько минут в виде буквы «Н» или «Г». Именно так ее видят наблюдатели с земли.

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Екатеринбург
космосМКСЕкатеринбург
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