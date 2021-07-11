Пролетающую мимо луны МКС смогут увидеть свердловчане

Благоприятный период для наблюдений за Международной космической станцией начался 11 июля.
В ночь на 12 июля станцию можно будет увидеть с 00.26 до 00.30 и с 2.00 до 2.07. В понедельник, 12 июля, МКС покажется с 23.38 до 23.43.
18 июля пролет также будет виден около полуночи и двух часов ночи. А 20 июля МКС пересечет лунный диск. Об этом рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, пишет «Областная газета».
Обычно станция видна всего несколько минут в виде буквы «Н» или «Г». Именно так ее видят наблюдатели с земли.