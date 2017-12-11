Пользователи «ВКонтакте» получат доступ к лекциям ведущих ВУЗов России

Руководство социальной сети «ВКонтакте» и представители Министерства образования и науки России подписали соглашение о сотрудничестве. На площадках социальной сети появятся образовательные проекты от лучших учебных заведений страны.



15 декабря стартует флешмоб «Лучшая лекция в жизни студентов». Тот, кто расскажет самую интересную историю, сможет посетить Адронный коллайдер в Дубне. В сообществе Министерства образования будут регулярно проходить конкурсы, флэшмобы и другие мероприятия.



В этом же сообществе с октября доступны лекции из ведущих ВУЗов страны. Десяток федеральных и региональных учебных заведений приняли участие в создании образовательного контента для пользователей «ВКонтакте», сообщает пресс-служба социальной сети.





Всем, кто занимается образованием, важно общаться с учениками на одном языке и в органичной для них цифровой среде. Замечательно, что всё чаще школы, университеты и другие образовательные учреждения используют социальную сеть для полноценной работы с учащимися и абитуриентами. Теперь прямые трансляции лекций и онлайн-олимпиады станут стандартом российского образования, -- рассказал исполнительный директор «ВКонтакте» Дмитрий Сергеев.