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Новости Нижнего Тагила

Пользователи «ВКонтакте» получат доступ к лекциям ведущих ВУЗов России

11 декабря 2017, 23:00Добавить новость
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После начала сотрудничества «ВКонтакте» и Министерства образования и науки РФ российские пользователи смогут получать знания, не покидая пределы социальной сети.

Руководство социальной сети «ВКонтакте» и представители Министерства образования и науки России подписали соглашение о сотрудничестве. На площадках социальной сети появятся образовательные проекты от лучших учебных заведений страны.

15 декабря стартует флешмоб «Лучшая лекция в жизни студентов». Тот, кто расскажет самую интересную историю, сможет посетить Адронный коллайдер в Дубне. В сообществе Министерства образования будут регулярно проходить конкурсы, флэшмобы и другие мероприятия.

В этом же сообществе с октября доступны лекции из ведущих ВУЗов страны. Десяток федеральных и региональных учебных заведений приняли участие в создании образовательного контента для пользователей «ВКонтакте», сообщает пресс-служба социальной сети.

Всем, кто занимается образованием, важно общаться с учениками на одном языке и в органичной для них цифровой среде. Замечательно, что всё чаще школы, университеты и другие образовательные учреждения используют социальную сеть для полноценной работы с учащимися и абитуриентами. Теперь прямые трансляции лекций и онлайн-олимпиады станут стандартом российского образования, -- рассказал исполнительный директор «ВКонтакте» Дмитрий Сергеев.

 

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