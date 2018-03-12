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Новости Нижнего Тагила

«Одноклассники» запустили видеозвонки под управлением искусственного интеллекта

12 марта 2018, 22:15Добавить новость
интернет,социальные сети,одноклассники,звонки,искусственный интеллект,общение,видеозвонок
Голосовые и видеозвонки в социальной сети «Одноклассники» перезапущены под управлением искусственного интеллекта. Автоматическая система настроит параметры исходящего звонка для установления быстрого соединения и улучшения качества связи.

Пользователи социальной сети «Одноклассники» теперь смогут звонить друг другу при помощи искусственного интеллекта. Новая система будет анализировать пропускную способность интернета, потерю пакетов, искажения звукового сигнала и возможность установки p2p-соединений.

Полученные данные возможно будет использовать для быстрого соединения между абонентами и улучшения качества связи. Пресс-служба социальной сети «Одноклассники» отмечает, что система обучаема, и с каждым новым звонком качество будет только повышаться.

Пользователи получили возможность звонить своим родным и близким с любого устройства: из веб-версии социальной сети без дополнительных программ и с помощью мобильных приложений на любых платформах. Совершить звонок можно из чата в личных сообщениях с пользователем, либо со страницы профиля друга.

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