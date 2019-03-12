Свердловские предприятия ОПК увеличили долю выпускаемой гражданской продукции до 32%

Согласно поручению президента России доля выпуска продукции гражданского и двойного назначения должна к 2020 году составить не менее 17%, к 2025 году возрасти до 30%, а к 2030 году - до 50%.

Предприятия региона в 2018 году увеличили долю указанной продукции до 32% в общем объеме производства ОПК. Об этом рассказал первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Планируется, что в 2019 году рост выпуска гражданской продукции составит 23%.