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Свердловские предприятия ОПК увеличили долю выпускаемой гражданской продукции до 32%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловские предприятия ОПК увеличили долю выпускаемой гражданской продукции до 32%

Сегодня, 20:02НаукаФото: Медиахолдинг 1Mi
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