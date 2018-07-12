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Студентка из Нижнего Тагила выиграла грант на обучение детей робототехнике
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Opera snimok 2018 07 11 174420 www.youtube.com

Студентка из Нижнего Тагила выиграла грант на обучение детей робототехнике

12 июля, 12:30Наука
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