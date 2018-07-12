Студентка из Нижнего Тагила выиграла грант на обучение детей робототехнике

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Студентка нижнетагильского филиала РГППУ выиграла грант за проект по обучению робототехнике учеников сельских школ.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил-ТВ»
Девушка вместе со своей командой разработала проект, представила его на молодежном форуме «УТРО» в Курганской области и выиграла грант.
Полученные средства пойдут на покупку оборудования, которое понадобится для проведения бесплатных занятий по робототехнике для учеников сельских школ.
В течение следующего учебного года группа студентов будет организовывать обучающие мастер-классы для детей в четырех сельских школах.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
На занятиях ребята узнают о современных технологиях, научатся программировать роботов и создавать объемные предметы при помощи 3D-ручки.
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