Студентка из Нижнего Тагила выиграла грант на обучение детей робототехнике

Девушка вместе со своей командой разработала проект, представила его на молодежном форуме «УТРО» в Курганской области и выиграла грант.

Полученные средства пойдут на покупку оборудования, которое понадобится для проведения бесплатных занятий по робототехнике для учеников сельских школ.

В течение следующего учебного года группа студентов будет организовывать обучающие мастер-классы для детей в четырех сельских школах.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»