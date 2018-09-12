Выставка технологий «Интернет Экспо 2018» пройдет в Екатеринбурге 11 и 12 октября

11 и 12 октября в Екатеринбурге пройдет крупнейшая выставка технологий для бизнеса на Урале «Интернет Экспо 2018».
Ежегодная выставка технологий для бизнеса «Интернет Экспо 2018» собирает более 3000 предпринимателей и маркетологов. В этом году она пройдет в ЦК «Урал» по адресу ул. Студенческая, 3.
Интернет Экспо – это площадка для будущих предпринимателей, где они познакомятся с бизнесменами Урала и услышат от них реальные истории о привлечении инвестиций, о взаимодействии с органами власти и многое другое.
На мероприятии с докладами выступят больше 100 экспертов федерального масштаба. Они расскажут о технологиях в интернет-маркетинге, автоматизации бизнеса, VR, Big Data, кибербезопасности, блокчейн-технологиях и искусственному интеллекту. Будущие бизнесмены узнают о том, как эти инструменты работают и где их можно применить в обычной жизни.
Среди докладчиков — представители Яндекс.Маркета, УБРиР, Атомстройкомплекса, Сима-ленд и других.
Выставка будет проходить два дня:
- 11 октября – закрытый день для управленцев (стоимость участия 299 рублей);
- 12 октября – бесплатный день для всех желающих (требуется предварительная регистрация).
Подробная информация и регистрация здесь.