Выставка технологий «Интернет Экспо 2018» пройдет в Екатеринбурге 11 и 12 октября

Ежегодная выставка технологий для бизнеса «Интернет Экспо 2018» собирает более 3000 предпринимателей и маркетологов. В этом году она пройдет в ЦК «Урал» по адресу ул. Студенческая, 3.

Интернет Экспо – это площадка для будущих предпринимателей, где они познакомятся с бизнесменами Урала и услышат от них реальные истории о привлечении инвестиций, о взаимодействии с органами власти и многое другое.

На мероприятии с докладами выступят больше 100 экспертов федерального масштаба. Они расскажут о технологиях в интернет-маркетинге, автоматизации бизнеса, VR, Big Data, кибербезопасности, блокчейн-технологиях и искусственному интеллекту. Будущие бизнесмены узнают о том, как эти инструменты работают и где их можно применить в обычной жизни.

Среди докладчиков — представители Яндекс.Маркета, УБРиР, Атомстройкомплекса, Сима-ленд и других.

Выставка будет проходить два дня:

11 октября – закрытый день для управленцев (стоимость участия 299 рублей);

12 октября – бесплатный день для всех желающих (требуется предварительная регистрация).