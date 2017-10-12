Свыше 3 000 военных примут участие в учениях дивизии ракетных войск в Нижнем Тагиле

Учение пройдёт под руководством командующего Оренбургским ракетным объединением. Об этом сообщается на сайте минобороны РФ.



В учении задействуют порядка 300 образцов техники и вооружения, передает пресс-служба мэрии. Также испытают около 10 единиц специальной техники, которую намерены использовать в перспективе.



Участники учения будут отрабатывать вводные и задачи, характерные для воинских частей этой принадлежности. На новом уровне рассмотрят вопросы маскировки подвижных и грунтовых ракетных комплексов, вывода подразделений РВСН из под огня и многое другое.