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Новости Нижнего Тагила

Свыше 3 000 военных примут участие в учениях дивизии ракетных войск в Нижнем Тагиле

12 октября 2017, 08:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,образование,Россия,Свердловская область,учения,ракетные войска,Минобороны россии
Более 3 тысяч человек примут участие в командно-штабном учении с тагильским ракетным соединением. Мероприятие проводится в соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения.

Учение пройдёт под руководством командующего Оренбургским ракетным объединением. Об этом сообщается на сайте минобороны РФ.

В учении задействуют порядка 300 образцов техники и вооружения, передает пресс-служба мэрии. Также испытают около 10 единиц специальной техники, которую намерены использовать в перспективе.

Участники учения будут отрабатывать вводные и задачи, характерные для воинских частей этой принадлежности. На новом уровне рассмотрят вопросы маскировки подвижных и грунтовых ракетных комплексов, вывода подразделений РВСН из под огня и многое другое.

 
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