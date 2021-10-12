Российский ученый поставил под сомнение открытие Америки Колумбом

Историк Константин Стрельбицкий прокомментировал открытие, сделанное итальянским профессором Паоло Кьеза. Последний обнаружил косвенное доказательство того, что Америку открыли викинги, а не Христофор Колумб. По мнению Стрельбицкого, требуется ряд подтверждений, чтобы теория Кьеза стала историческим фактом.

Кьеза тщательно изучил документ на древней латыни, вышедший из-под пера средневекового миланского монаха Гальвано Фьямма в XIV веке и найденный лишь в 2013 году, Об этом сообщают «Народные новости» со ссылкой на портал Planet Today. Итальянский ученый обнаружил, что в древней рукописи упоминаются некие «западные земли» под названием Маркалада, которые описываются также в некоторых исландских летописях. Отмечается, что Фьямма был обычным монахом, который интересовался историей и скрупулезно записывал то, что узнавал от других людей. Он описал «западные земли» как богатые растительностью и животными. По мнению ученых, первое характерно для Скандинавии или Исландии, а второе — для Америки. Таким образом, Кьеза пришел к выводу, что Америку могли открыть скандинавские мореходы, причем это событие вполне могло произойти лет за 150 до знаменитого плавания Христофора Колумба. По словам председателя правления Московского клуба истории флота Константина Стрельбицкого, его итальянский коллега проанализировал очень интересный документ. Он также пояснил, что в наши дни трудно точно интерпретировать текст на старолатинском, и поэтому сложно делать какие-то однозначные выводы. Смысл открытия Кьезы сводится к тому, что в старинном тексте гипотетическая Америка упоминается несколько мимоходом, считает Стрельбицкий. Он также заявил, что хотел бы лично увидеть оригинальный текст миланского монаха и ознакомиться с иными точками зрения по данному вопросу.

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