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Новости Нижнего Тагила

Свердловские школы полностью перейдут на обучение в одну смену к 2025 году

12 декабря 2017, 07:00Добавить новость
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В 2018 году города Свердловской области получат свыше 2 миллиардов рублей на постройку и улучшение условий в школах для перевода учеников на обучение в одну смену.

К 2025 году во всех муниципалитетах региона школьники будут посещать учебные учреждения исключительно в одну смену. Об этом рассказал вице-губернатор области Павел Креков.

Для достижения намеченной цели необходимо провести реконструкцию старых зданий и построить новые. К 2020 году свердловские школьники 1-4-х классов, а также 10-11-х перейдут на новый режим обучения.

Главы городов, тем временем, уже сейчас должны готовить необходимую сметную документацию, передает Областная газета.

 
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