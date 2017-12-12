Свердловские школы полностью перейдут на обучение в одну смену к 2025 году

К 2025 году во всех муниципалитетах региона школьники будут посещать учебные учреждения исключительно в одну смену. Об этом рассказал вице-губернатор области Павел Креков.



Для достижения намеченной цели необходимо провести реконструкцию старых зданий и построить новые. К 2020 году свердловские школьники 1-4-х классов, а также 10-11-х перейдут на новый режим обучения.





Главы городов, тем временем, уже сейчас должны готовить необходимую сметную документацию, передает Областная газета.