Молодые свердловские ученые получили гранты до 1 миллиона рублей

Вручение прошло 12 июля, в последний день работы международной выставки «ИННОПРОМ-2018». Победителей с получением президентских грантов поздравил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

Он отметил, что при такой финансовой поддержке учёные получают стимул для дальнейшего развития.

Каждый кандидат наук в течение двух лет будет получать по 600 тысяч рублей, а доктора наук – по миллиону рублей.