Молодые свердловские ученые получили гранты до 1 миллиона рублей

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13 молодых ученых из Свердловской области получили свидетельства о предоставлении грантов. Сумма составит от 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Вечерний Екатеринбург
Вручение прошло 12 июля, в последний день работы международной выставки «ИННОПРОМ-2018». Победителей с получением президентских грантов поздравил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.
Он отметил, что при такой финансовой поддержке учёные получают стимул для дальнейшего развития.
Каждый кандидат наук в течение двух лет будет получать по 600 тысяч рублей, а доктора наук – по миллиону рублей.
Отмечается, что конкуренция между молодыми учёными была серьезной. Так, на получение одного гранта претендовали более десяти соискателей. Представители науки, отмеченные грантами, работают в разных областях: химии, физике, астрономии, технических, инженерных науках, а также в общественных и гуманитарных областях.
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