Стенд Свердловской области стал одним из самых популярных на «ИННОПРОМе»

Стенд Свердловской области расположился на площадке размером 800 квадратных метров. Экспозиция раскрывала две темы: теория «умного региона» посредством цифровых технологий и заявка России на право проведения всемирной выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге.

Экспозиция Свердловской области включала в себя две части: область организации бизнес-мероприятий и площадка для демонстрации проектов области. Свердловская области представила 19 проектов.

Участники экспозиции признали, что благодаря выставке они стали более узнаваемы и расширили свои деловые контакты. Более 600 представителей малого и среднего бизнеса посетили экспозицию.