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Выпускник из Верхней Салды сдал ЕГЭ на 100 баллов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выпускник из Верхней Салды сдал ЕГЭ на 100 баллов

Вчера, 13:20Наука
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