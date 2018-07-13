Выпускник из Верхней Салды сдал ЕГЭ на 100 баллов

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Выпускник школы в Верхней Салде получил 100 баллов на ЕГЭ по информатике. Он был приглашен на прием к губернатору Евгению Куйвашеву.
Сюжеты: ПригородИсточник: «Типичная Салда»
Выпускник школы №1 в Верхней Салде сдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов, что является максимально возможным результатом.
Молодого человека в числе других стобалльников Свердловской области пригласили на прием к губернатору Евгению Куйвашеву, который поздравил выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.
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