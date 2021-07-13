«Это Божий случай»: Россель рассказал о найденном захоронении Демидовых в Тагиле

Это Божий случай, по другому не назовешь. Интересно, что на мою жизнь попало два таких случая: я поднял императора и всю семью, сделал Храм на Крови и восстановил всю память Романовых. Теперь придется еще решить и этот вопрос. Это очень серьезно, здесь большая работа, потому что подвал был большой. По истории тут должно быть четверо мужчин и трое женщин, рассказал редакции TagilCity.ru Эдуард Россель.