«Это Божий случай»: Россель рассказал о найденном захоронении Демидовых в Тагиле

Также на месте будущих раскопок присутствовали мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и директор нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева.
Строители наткнулись на захоронение. Тут раньше была крипта, внутри стоял деревянный гроб на точенных ножках, в нем находились останки Николая Акинфиевича Демидова. В 30-е годы, когда закрывали храм, могила была разграблена, над ней надругались, рассказала редакции TagilCity.ru директор музея.
Она отметила, что строители не стали копать дальше, потому что могила не единственная, по данным специалистов из института геофизики и по документам. После съемки можно будет посчитать точное количество.
Это Божий случай, по другому не назовешь. Интересно, что на мою жизнь попало два таких случая: я поднял императора и всю семью, сделал Храм на Крови и восстановил всю память Романовых. Теперь придется еще решить и этот вопрос. Это очень серьезно, здесь большая работа, потому что подвал был большой. По истории тут должно быть четверо мужчин и трое женщин, рассказал редакции TagilCity.ru Эдуард Россель.
Он отметил, что археологи должны копать аккуратно и грамотно. Обычно останки собираются в один мешок, после чего делается генетический анализ.
Под семью Романовых я создал самую современную лабораторию в Екатеринбурге по определению генетики и генпрокуратура РФ в сложных ситуациях обращается именно туда. Решение лаборатории является окончательным, поэтому у нас есть все для определения генетики. Тем более, что если уже определили, что здесь Николай Демидов, отметил бывший губернатор.
Напомним, 8 июля в сквере за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле в ходе строительных работ была найдена мраморная плита и захоронение, в котором обнаружили лучевую часть руки. Археологи подтвердили, что это склеп, в котором могут быть захоронены Демидовы.