Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Новые учебники были закуплены для школы № 56 в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1f3a3b25ef7caf7f899b95a5fee33bda

Новые учебники были закуплены для школы № 56 в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:50Наука
Читайте
также
Алкоголь могут продавать детям в магазине на садовом участке в Камышлове
Новый глава свердловской ГИБДД Алексей Кисляков представлен личному составу
Сын вице-спикера гордумы Нижнего Тагила приговорен к 2 годам в колонии-поселения