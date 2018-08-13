Новые учебники были закуплены для школы № 56 в Нижнем Тагиле

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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №56 закупила учебники для учащихся 1-8 классов. Для этой цели было выделено 453 900 рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
На официальном сайте государственных закупок был размещен аукцион на покупку учебников у одного поставщика. Образовательное учреждение закупило учебники по географии, английскому языку, французскому языку, биологии, физической культуре, ОБЖ, всеобщей истории, обществознанию, литературе, русскому языку, химии, алгебре, геометрии, изобразительному искусству, азбуку для 1 классов.
Всего было закуплено 1110 единиц учебной литературы.
Подрядчик был определен, им выступает акционерное общество «Издательство «Просвещение».
Учебники должны быть доставлены в образовательное учреждение в срок до 31 декабря 2018 года.
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