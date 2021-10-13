Кости и черепа древних пещерных медведей нашли палеонтологи в Свердловской области

Сразу 15 черепов и порядка 300 костей скелетов древних пещерных медведей привезли ученые из экспедиции в Екатеринбург для изучения, сообщает ТК «4 Канал».
Мы за 40 лет поисков смогли собрать лишь 20 черепов этих древних животных, а тут всего в двух экспедициях обнаружили сразу 15, сообщили ученые.
По предварительным данным, находке ученых около 50 тысяч лет.
Напомним, уральские садоводы несколько лет назад обнаружили на своем участке бивень и кости мамонта. По версии ученых, возраст находки составляет порядка 10 тысяч лет.