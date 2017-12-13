Арктический центр МЧС появится на севере Урала

О деталях проекта рассказал генерал-лейтенант Сергей Диденко, начальник Сибирского областного центра МЧС.





Масштабный проект по развитию Арктики является одним из приоритетных. В частности, говорится об освоении шельфов и Северного морского пути. Арктический центр создадут для прикрытия северных направлений.



Уральский ПСО будет открыт на Ямале. Его оснастят спецтехникой: гусеничными единицами техники, вертолетом, снегоболотоходом и гусеничными бобрами. Все машины будут способны работать при низких температурах. Центр будет оснащен коротковолновой и спутниковой связью.





О сроках реализации и сумме пока не говорится. Известно, что сейчас проходит разработка технических деталей проекта. Запуск анонсирован на первый месяц будущего года, передает Ura.ru.