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Новости Нижнего Тагила

Арктический центр МЧС появится на севере Урала

13 декабря 2017, 08:30Добавить новость
деньги,МЧС,Россия,Свердловская область,наука,крайний север,арктика,исследование,поисковый отряд
В северной части Урала будет создан филиал Уральского поисково-спасательного центра МЧС.

О деталях проекта рассказал генерал-лейтенант Сергей Диденко, начальник Сибирского областного центра МЧС.

Масштабный проект по развитию Арктики является одним из приоритетных. В частности, говорится об освоении шельфов и Северного морского пути. Арктический центр создадут для прикрытия северных направлений.

Уральский ПСО будет открыт на Ямале. Его оснастят спецтехникой: гусеничными единицами техники, вертолетом, снегоболотоходом и гусеничными бобрами. Все машины будут способны работать при низких температурах. Центр будет оснащен коротковолновой и спутниковой связью.

О сроках реализации и сумме пока не говорится. Известно, что сейчас проходит разработка технических деталей проекта. Запуск анонсирован на первый месяц будущего года, передает Ura.ru.

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