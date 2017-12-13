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Новости Нижнего Тагила

Россияне смогут написать ведомствам ответ через сайт госуслуг

13 декабря 2017, 11:00Добавить новость
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Юридически значимой станет переписка на сайте госуслуг между россиянами и государственными учреждениями в 2018 году.

 По информации «Известий», в 2018 году на сайте госуслуг появится новая функция, позволяющая написать официальное письмо любому ведомству. В данный момент россияне лишь получают уведомления через личный кабинет. Кроме того, зная ИНН, СНИЛС или электронную почту адресата, граждане РФ смогут начать деловую переписку с любым пользователем портала.

Переписка через госуслуги в 2018 году будет признана юридически значимой. Этим преимуществом будут пользоваться госведомства, чтобы доказать факт отправки извещения конкретному человеку. Это новшество необходимо, в частности, для судебной системы.

Письма в бумажном варианте по-прежнему будут приходить тем россиянам, которые не дали своего согласия на оказание электронных услуг.
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