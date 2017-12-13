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Новости Нижнего Тагила

Только качественная водка продается в российских магазинах

13 декабря 2017, 18:00Добавить новость
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«Роскачество» провело исследование на рынке алкогольной продукции в преддверии новогодних праздников.

 По данным «Известий», результаты мониторинга водки, проведенного «Роскачеством», превзошли все ожидания. В проверке участвовали марки российского и зарубежного производства. Водка тестировалась на содержание посторонних примесей и непищевых компонентов.

Более 60 процентов исследованных товаров превысили требования ГОСТа. Остальная водка соответствует заявленным показателям.

Специалисты уточняют, что проверка осуществлялась лишь в сфере легальной розницы. Незаконный алкоголь в России составляет 30 % от общего числа товарных единиц. По некоторым данным, количество магазинов, нелегально продающих алкоголь, превышает число лицензионных точек больше, чем в 2 раза.
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