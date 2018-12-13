«Кампус как предчувствие»: будет ли реализован опыт Китая в кампусе Нижнего Тагила?
В Нижнем Тагиле продолжается обсуждение создания проекта, который носит название «студенческий кампус». Члены рабочей группы представили обновлённую концепцию, а представители МУБ «Тагилгражданпроект» рассказали о китайском опыте на примере жизни двух вузов в Шанхае, где ранее побывали представители Нижнего Тагила.
В течение нескольких недель специалисты МБУ «Тагилгражданпроект» по просьбе главы города подготовят эскиз проекта. Владислав Пинаев уверен, что в сочетании с визуализацией озвученная концепция кампуса станет тем документом, который можно презентовать в дальнейшем – предприятиям города, госкорпорациям и на федеральном уровне. По словам Владислава Пинаева, главным источником финансирования такого масштабного проекта в любом случае станет федерация.
По замыслу представителей научного сообщества Нижнего Тагила, студенческий кампус будет представлять собой «экосистему образования, науки, образования и производства». В уральском городе будут готовить специалистов совершенно нового типа – инженеров-«творцов», которые будут делать будущее. Конечно, от молодёжи тоже потребуется вдохновение, они должны хотеть учиться и понимать необходимость этого.
Эта концепция имеет очень продолжительную историю проработки. Вот меня спрашивают «Что такое кампус?». Помните название фильм «Космос как предчувствие»? Здесь – «Кампус как предчувствие». Это нечто, что должно появиться у нас в городе, чтобы мы имели перспективу будущего. Она будет многократно обсуждаться и дополняться содержанием. Мы готовы отстаивать её и отстаивать будущее, пояснил Максим Щербинин, кандидат экономических наук, доцент.
Кампус будет рассчитан на 10 тысяч студентов. Проект затронет не только на молодёжь Нижнего Тагила, но и всю Свердловскую область. В частности, города, откуда в основном идёт отток. Проект также важен для города, поскольку за последние 10 лет численность Нижнего Тагила уменьшилась на 61 тысячу человек, о чём заявил Владислав Пинаев.
Китай вдохновил делегацию из Нижнего Тагила
В конце ноября делегация из Нижнего Тагила ездила в Шанхай, в два вуза – Фудань и Шанхайский транспортный университет.
Этот город вобрал в себе все инновационные вещи, которые есть в мире. Руководители вузов стали привлекать мировых преподавателей, а также применять технологии мирового уровня для передачи опыта предприятиям, рассказал Сергей Бобрецов, руководитель МБУ «Тагилгражданпроект».
Развитие образования в Китае направлено на IT-технологии в биоинженерии, робототехнике, а также на изучение направления внедрения технологий в тело человека, отметил Бобрецов.
В Фудань в настоящее время работают 2400 преподавателей и обучаются десятки тысяч студентов со всего мира. В вузе работают преподаватели из других стран, которые, в свою очередь, также обучают местных преподавателей, повышая их квалификацию. Обучение ведётся на китайском и английском языках. Китайская сторона сообщила, что в вузах нет студентов из России. В дальнейшем будет обсуждаться возможность обмена опытом с участием тагильских студентов и студентов из Шанхая.
В студенческом кампусе проживают не только одинокие студенты, но и целые семьи. Есть своя инфраструктура – начиная от кафетериев и заканчивая госпиталями. Возводятся спортивные площадки, инкубаторы, новые здания для учёбы, а атмосфера располагает к свободному, заинтересованному учебному процессу. При дизайне новых аудиторий упор делается создание «круглого стола», а не стандартного варианта, когда студенты сидят за партами, а профессор стоит у доски.
Сергей Бобрецов, руководитель «Тагилгражданпроект», отметил, что тагильская делегация почерпнула для себя только самую малость того опыта, который там представлен на практике. Поэтому необходимо создать делегацию и совершить более детальный официальный визит в Шанхай вместе с руководством города.
В свою очередь, Владислав Пинаев отметил, что визит состоится не раньше марта. Причиной такой отсрочки является «мусорная реформа» в Свердловской области, в частности в Нижнем Тагиле.
В заключение встречи было предложено отразить в проекте четыре зоны – зону проживания, территорию со зданиями «визитными-карточками», зону с лабораториями и зону с инкубаторами.
Сегодня мы рассмотрели базовый вариант концепции создания кампуса. Понятно, что сейчас мы работаем надо документом, который можно транслировать дальше, с которым уже можно от слов переходить к более понятным вещам. Концепция в себя включает те материалы, которые будут входить в проект, те направления, которые мы видим. Предстоит многолетний труд. Важно то, что у нас делегация уже съездила, мы посмотрели мировой опыт. Самое важное, что есть слово «работает». Это не воздух и не космос. Это реальные проекты, реализованные в других странах. Это становится жизненно важным для Нижнего Тагила, для будущего. А будущее – это молодёжь, подчеркнул мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
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