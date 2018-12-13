«Кампус как предчувствие»: будет ли реализован опыт Китая в кампусе Нижнего Тагила?

В течение нескольких недель специалисты МБУ «Тагилгражданпроект» по просьбе главы города подготовят эскиз проекта. Владислав Пинаев уверен, что в сочетании с визуализацией озвученная концепция кампуса станет тем документом, который можно презентовать в дальнейшем – предприятиям города, госкорпорациям и на федеральном уровне. По словам Владислава Пинаева, главным источником финансирования такого масштабного проекта в любом случае станет федерация.

По замыслу представителей научного сообщества Нижнего Тагила, студенческий кампус будет представлять собой «экосистему образования, науки, образования и производства». В уральском городе будут готовить специалистов совершенно нового типа – инженеров-«творцов», которые будут делать будущее. Конечно, от молодёжи тоже потребуется вдохновение, они должны хотеть учиться и понимать необходимость этого.

1 Студенческий кампус в Нижнем Тагиле: концепция, инновации и экосистема образования Фото Что даст Нижнему Тагилу студенческий кампус? Как улучшится система образования в городе? Кто и как будет работать в кампусе на благо города? Когда в уральском городе появятся толпы студентов?

Эта концепция имеет очень продолжительную историю проработки. Вот меня спрашивают «Что такое кампус?». Помните название фильм «Космос как предчувствие»? Здесь – «Кампус как предчувствие». Это нечто, что должно появиться у нас в городе, чтобы мы имели перспективу будущего. Она будет многократно обсуждаться и дополняться содержанием. Мы готовы отстаивать её и отстаивать будущее, пояснил Максим Щербинин, кандидат экономических наук, доцент.

Кампус будет рассчитан на 10 тысяч студентов. Проект затронет не только на молодёжь Нижнего Тагила, но и всю Свердловскую область. В частности, города, откуда в основном идёт отток. Проект также важен для города, поскольку за последние 10 лет численность Нижнего Тагила уменьшилась на 61 тысячу человек, о чём заявил Владислав Пинаев.

Китай вдохновил делегацию из Нижнего Тагила В конце ноября делегация из Нижнего Тагила ездила в Шанхай, в два вуза – Фудань и Шанхайский транспортный университет.

Этот город вобрал в себе все инновационные вещи, которые есть в мире. Руководители вузов стали привлекать мировых преподавателей, а также применять технологии мирового уровня для передачи опыта предприятиям, рассказал Сергей Бобрецов, руководитель МБУ «Тагилгражданпроект».

Развитие образования в Китае направлено на IT-технологии в биоинженерии, робототехнике, а также на изучение направления внедрения технологий в тело человека, отметил Бобрецов.

В Фудань в настоящее время работают 2400 преподавателей и обучаются десятки тысяч студентов со всего мира. В вузе работают преподаватели из других стран, которые, в свою очередь, также обучают местных преподавателей, повышая их квалификацию. Обучение ведётся на китайском и английском языках. Китайская сторона сообщила, что в вузах нет студентов из России. В дальнейшем будет обсуждаться возможность обмена опытом с участием тагильских студентов и студентов из Шанхая.

В студенческом кампусе проживают не только одинокие студенты, но и целые семьи. Есть своя инфраструктура – начиная от кафетериев и заканчивая госпиталями. Возводятся спортивные площадки, инкубаторы, новые здания для учёбы, а атмосфера располагает к свободному, заинтересованному учебному процессу. При дизайне новых аудиторий упор делается создание «круглого стола», а не стандартного варианта, когда студенты сидят за партами, а профессор стоит у доски.

Сергей Бобрецов, руководитель «Тагилгражданпроект», отметил, что тагильская делегация почерпнула для себя только самую малость того опыта, который там представлен на практике. Поэтому необходимо создать делегацию и совершить более детальный официальный визит в Шанхай вместе с руководством города.

В свою очередь, Владислав Пинаев отметил, что визит состоится не раньше марта. Причиной такой отсрочки является «мусорная реформа» в Свердловской области, в частности в Нижнем Тагиле.

В заключение встречи было предложено отразить в проекте четыре зоны – зону проживания, территорию со зданиями «визитными-карточками», зону с лабораториями и зону с инкубаторами.

2 Выбор оператора по вывозу ТБО может быть проверен УФАС по обращению тагильчан Фото Жители Нижнего Тагила могут написать обращение в УФАС Свердловской области от своего имени с требованием провести проверку законности процедуры определения регионального оператора по утилизации ТБО.