-2
Свердловская область
Нижний Тагил
-2
ночь: -9
утро: -9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Более 136 км тагильских улиц освещены в рамках программы «Светлый город» (ВИДЕО)

14 марта 2018, 23:20Добавить новость
город,Нижний Тагил,светлый город,улица,освещение,столб
В Нижнем Тагиле продолжается реализация программы «Светлый город»: новые столбы наружного освещения уже появились на 136 км городских улиц.

В рамках проекта «Светлый город» на улицах Нижнего Тагила продолжают появляться новые столбы освещения. За первые месяцы 2018 года стало светлее еще на нескольких улицах в центре города и на Новой Кушве.

Сейчас протяженность улиц, где уже была реализована программа, составляет более 136 км. В компании, которая устанавливает новое освещение на улицах города, планируют в ближайшее время увеличить эту цифру вдвое.

Так, в 2017 году благодаря новым столбам освещения расходы на наружное освещение, а также количество потребляемой энергии снизились на 30%. А после реализации программы эффективность работы уличного освещения должна вырасти на 60%, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

«Светлый город» придет на ГГМ, в центр Нижнего Тагила и дворы в 2018 году (ВИДЕО)
26 декабря 2017, 20:25
9 1
«Светлый город» в 2017 году появился еще в нескольких районах Нижнего Тагила (ВИДЕО)
26 декабря 2017, 18:45
3 1
Уличные дефибрилляторы появятся в Нижнем Тагиле в 2018 году
22 января, 17:30
4 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 36
Подписаться на новости