Более 136 км тагильских улиц освещены в рамках программы «Светлый город» (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле продолжается реализация программы «Светлый город»: новые столбы наружного освещения уже появились на 136 км городских улиц.

В рамках проекта «Светлый город» на улицах Нижнего Тагила продолжают появляться новые столбы освещения. За первые месяцы 2018 года стало светлее еще на нескольких улицах в центре города и на Новой Кушве.





Сейчас протяженность улиц, где уже была реализована программа, составляет более 136 км. В компании, которая устанавливает новое освещение на улицах города, планируют в ближайшее время увеличить эту цифру вдвое.





Так, в 2017 году благодаря новым столбам освещения расходы на наружное освещение, а также количество потребляемой энергии снизились на 30%. А после реализации программы эффективность работы уличного освещения должна вырасти на 60%, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».



